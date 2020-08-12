Almanya Sağlık Bakanı: Rusya’nın koronavirüs aşısı yeterince test edilmedi, tehlikeli olabilir

ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya’nın koronavirüs aşısına ilişkin yaptığı açıklamada aşının yeterince test edilmediğini iddia etti ve "Rusya'da aşı ilgili olan bitenlerden şüpheliyim. Rusya aşı ile ilgili detaylı bilgi vermedi“ dedi.

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Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Kovid-91) salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ilk koronavirüs aşısının tescillendiğini açıklamasının ardından Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada Rusya'nın Kovid-19 aşısının yeterince test edilmediğini söyledi.

“Rusya aşı ile ilgili detaylı bilgi vermedi”

Spahn Alman basına yaptığı açıklamada "Milyonlarca veya milyarlarca insana erkenden aşılamaya başlamak tehlikeli olabilir, çünkü aşılama eğer yanlış bir şekilde yapılırsa vücudun aşılamanın kabulünü etkileyebilir.

Rusya'da aşı ilgili olan bitenlerden şüpheliyim. Temel sorun Rusya bu aşı ile ilgili detaylı bilgi vermedi“ ifadelerini kullandı.