Hasankeyf'i yok etti denilen baraja ismi verilen Veysel Eroğlu’ndan konuşulacak tweet

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hasankeyf'teki tarihi yok ettiği iddia edilen Mardin'deki Ilısu Projesi'yle ilgili "Ilısu Projesi ülkemizin en büyük enerji projelerinden biri olmasının yanında tarihi ve kültürel mirasın korunması bakımından da Dünya’da örnek bir projedir" dedi.

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Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında kurulan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin altı türbinden ilki hizmete girdi.

Proje kapsamında başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su tutma çalışmalarında sona gelindi.

Hasankeyf'teki tarihi dokuya zarar verdiği iddiasıyla karşı çıkılan projeye Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan tam destek geldi.

Eroğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak, dünyaya örnek bir proje dediği Ilısu projesinin bölgeye sağlayacağı faydaları tek tek açıkladı.

1- DÜNYA’YA ÖRNEK OLAN PROJE



Ilısu Projesi ülkemizin en büyük enerji projelerinden biri olmasının yanında tarihi ve kültürel mirasın korunması bakımından da Dünya’da örnek bir projedir.



Muazzam projenin detaylarına ve şer güçlerin neden karşı çıktığına birlikte bakalım.

👇👇👇 pic.twitter.com/YHEEUtpkgE — Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) August 12, 2020

2-Dünya’da enerji pastasından büyük pay alan devletler Türkiye’nin enerjide kendi istikametini çizmesini istemiyorlar Türkiye son 18 yılda yaptığı hamle ile hidroelektrik enerji potansiyelinin %50’sini devreye almıştır Bu oran;



ABD’de %86

Japonya’da %78

Norveç’te %72’dir

Cari açığın azaltılması için muazzam projedir

3- 19 Mayıs 2020'de Sn. @RTErdogan ’ın hizmete aldığı Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı; Yılda 4,12 milyar kWh enerji üreterek Milli ekonomimize her yıl 2,8 milyar TL katkı sağlayacaktır. Yani ülkemizin kalkınması ve cari açığın azaltılması için muazzam bir projedir.

4- Baraj enerji üretmeye başlayalı 2,5 ay içerisinde 350 milyon TL'lik ekonomiye katkı sağlamıştır. Bu durum hem ülkemizin ekonomik bağımsızlığını istemeyen ülkeleri, hem de içerideki şer odakları rahatsız ettiği için Hasankeyf’i bahane edip baraja karşı çıkıyorlar.

5- Ilısu Projesi; gerek tarihi ve kültürel varlıkların korunup kurtarılması gerekse yeniden yerleşim çalışmaları bakımından Dünya’da benzersiz bir projedir. Ilısu Barajı yapılmamış olsaydı Hasankeyf’teki tarihi ve kültürel miras yok olmayla karşı karşıyaydı.

6- Hasankeyf; yukarı şehir ve aşağı şehir olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ilısu Baraj göl alanından etkilenmeyen Hasankeyf Yukarı Şehir yeniden düzenlenerek ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılarak Arkeolojik Park ve Açık Hava Müzesi haline getirilmiştir.

7- Baraj göl alanından etkilenen Hasankeyf Aşağı Şehir’de yer alan tarihi ve kültürel varlıklar ise bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde son derece titiz metotlarla taşınarak baraj göl alanından çıkarılmış, nihai yerlerinde konumlandırılmış ve restorasyonları yapılmıştır.

8- Yok olmaya yüz tutan Zeynel Bey Türbesini restore ettik ve yeni yerine taşıdık. Tarih 12 Mayıs 2017, Dünya; 1100 ton ağırlığındaki 540 yıllık tarihi türbesinin 2 km'lik yolculuğunu soluksuz takip etti ve ilk defa bu büyüklükte tarihi bir yapının taşınmasına şahit oldu.

9- Yüzlerce yıllık tarihi eserler taşındı



Artuklu Hamamı

İmam Abdullah Zaviyesi

Kale Kapısı

Er Rızk Cami

Süleyman Han Cami

Kızlar (Eyyubi) Cami

10- Taşınan eserlerin tarihi durumu, taşıma mesafesi, yapıların ağırlığı ve işlemlerin maliyeti bakımından Dünyanın en geniş kapsamlı koruma ve kurtarma projesidir. Baraj inşaatı söz konusu olmasaydı bu tarihi yapılar kaderine terk edilmiş bir şekilde yıkılmaya yüz tutmuşlardı.

11- Taşınan bütün tarihi yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan İlke Kararları doğrultusunda, farklı dallardan konularında uzman bilim insanlarından oluşan bilim komisyonlarının verdiği kararlar doğrultusunda taşınmıştır.

12- Çok yönlü bir proje olan Ilısu Projesinin diğer bir yönü de yeniden yerleşim çalışmalarıdır. Çarpık kentleşmenin hâkim olduğu eski yerleşim yerlerinin yerine yöre mimarisine uygun, modern altyapıya sahip Dünyaya örnek teşkil edecek bir yerleşim yeri oluşturulmuştur.

3 bin dekara çıkıyor

13- Hasankeyf’in yeni yerleşim yeri için yöre halkıyla görüşülerek onların istediği yerde ilçe yeniden kurulmuştur. Mevcut Hasankeyf 500 dekar iken yeni yerleşim yeri 6 katına çıkartılarak 3.000 dekar alanda kurulmuştur.

14- Eski konutlar ortalama 60 m2 iptidai yapılar iken yeni konutlar ortalama 160 m2 olarak bölge mimarisine uygun inşa edilmiştir. Örnek konutların inşası sırasında hak sahiplerinin görüş ve isteklerine sık sık başvurularak bu doğrultuda 875 kalıcı konut inşa edilmiştir.

15- Yeni konutların 815 adeti müstakil tek katlı binadan oluşmaktadır. Eski Hasankeyf’te aynı hanede birden çok aile yaşamakta iken yeni Hasankeyf’te her bir aileye ayrı konut verilerek hayat kaliteleri arttırılmıştır.

Bölge mimarisine uygun yapılar

16- Eski Sağlık Ocağının yerine çok modern 25 yataklı entegre ilçe hastanesi yapılmıştır. Ayrıca bölge mimarisine uygun yapılan;



Hükümet Konağı

Belediye Hizmet Binası

İlçe Emniyet Amirliği

İlçe Jandarma Komutanlığı

PTT Hizmet Binası Camii

17- Sn. @RTErdogan

’ın talimatları ile ilçenin eğitimine büyük yatırım yaptık.

24 derslikli ilköğretim okulu,

24 derslikli ortaöğretim okulu

24 derslikli yatılı bölge okulu ve 200 kişilik pansiyon

Kütüphane.

18- Hasankeyf üniversiteye kavuştu… Eski Hasankeyf’te herhangi bir yükseköğretim kurumu yokken, Yeni Hasankeyf’e Turizm Otelcilik Yüksek Okulu ve Uygulama Okulu kazandırılmıştır. Mezun olan öğrencilerin bölge turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor

19- Yeni oluşturulan Kültür Parkı ve Müze ile bölgenin binlerce yıllık tarihi ziyarete açılmıştır. Kültür Yarımadası bağlantı köprüsü ile baraj gölü muhteşem bir görüntü sunmaktadır. Yapılan yatırımlar ile Hasankeyf turizmin cazibe merkezi haline gelmektedir.

20- Hasankeyf kültür turizminin yanında tabiat turizminin de merkezi olmuştur. Baraj gölünde teknelerle gezinti turları, kano, yelken, dalış, flyboard gibi sportif faaliyetler yapılacaktır. Yamaç paraşütünün yapıldığı Hasankeyf’te su altı dalma sporları da yapılacaktır.

21- Vatandaşların ticari faaliyetleri için 126 dükkândan oluşan Kültür Aksı Ticaret Merkezi ile 11 dükkândan oluşan ayrı bir ticaret merkezi tesis edilmiştir. Bu aziz millet her şeyin en iyisine layıktır. «İnsanı yaşat ki devlet yaşasın»

22- Yeni kurulan Hasankeyf ilçenin; •İçmesuyu, •Arıtma tesisi •Kanalizasyon hatları, •Yollar gibi her türlü altyapısı tesis edilmiştir. Ayrıca yeni yapılan mezarlığa dini vecibelere uygun olarak cenazeler yakınlarının da katılımı ile taşınmıştır.

23- Barajı göl alanından etkilenen Ilısu köyünü de yeniden inşa ettik. Bölge mimarisine uygun, baraj gölü manzaralı Türkiye’nin en güzel köyünü oluşturduk Okulu ve sağlık ocağı ile birlik inşa ettiğimiz 48 konutun anahtarlarını hak sahiplerine Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti.

24- Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ülkemizin kalkınması ve refahı için çok önemli bir projedir. Ayrıca bölgenin gelişmesi ve kalkınması bakımından bir fırsat olmuştur. Kısacası ülkemizin yüz akı bir projedir.

Bazı şer güçlerin karşı çıktığı bu muazzam proje

25- Daha proje safhasındayken bazı şer güçlerin karşı çıktığı bu muazzam projeyi başından sonuna kadar her safhasını bizzat takip ettim. Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ’ın himayelerinde; azim, irade ve kararlılıkla bu muazzam projeyi tamamlamaya muvaffak olduk.

26- Hasankeyfliler projeden ve yeni yerleşim yerlerinden gayet memnunlar. Bu memnuniyetlerini de sürekli dile getiriyorlar. Her fırsatta ülkemizi dışarıya karşı şikâyet edenler, ülkemizin kalkınmasını istemeyenlerin ekmeğine yağ sürerek bu projeye karşı çıkmaktadırlar.

27- Ilısu Projesi ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ülkemizin gururu, kalkınmanın ve refahın lokomotifi olan örnek bir projedir. Projenin hayata geçmesinde kararlılığı ile bizlere liderlik eden Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ’a şükranlarımı arz ediyorum.