Son dakika araç muayene süreleri uzatıldı Ulaştırma Bakanlığı son tarihi açıkladı

Milyonlarca araç sahibi vatandaşı ilgilendiren muayene süresi ile ilgili son dakika bilgisi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.Abone ol
Araç sahiplerine önemli kolaylık sağlayacak araç muayene süreleri ileri bir tarihe alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.
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