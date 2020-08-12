65 yaş maaşı kaç para oldu Ağutos ayı ödemesi ne zaman?

65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri 701 liranın altında olan vatandaşlara veriliyor. Peki ağustos ayı 65 yaş maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak, kaç para verilecek?

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SGK güvencesi bulunmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) aylık bağlanıyor. Amaç ise halk arasında yaşlılık aylığı olarak geçen 65 yaş aylığı devlet desteği yaşlı vatandaşların haklarını gözeterek muhtaç duruma düşmelerini önlemek.

Memur maaş katsayısına endeksli olan 65 yaş aylığı temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranına göre güncellendi. Peki, son güncellemeyle 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı nedir?

2022 Sayılı Kanuna göre çalışmayan, aylık almayan, geliri olmayan ve 65 yaşını dolduran vatandaşlara bağlanan 65 yaş aylığı, yanlış gelir beyanı, sahte belge vb. durumlarda hemen kesiliyor. Enflasyon farkı gözetilerek her sene zam yapılıyor. 65 yaş aylığı önceki yıllarda mart, haziran, eylül ve aralık dönemlerinde ödeniyordu. 2020 yılı itibariyle her ay ödenmeye başlandı. Peki, 2020 yılında 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

65 yaş aylığı ne kadar?

Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Bu nedenle 65 yaş aylığındaki net rakamı şu an bilinmiyor. Fakat memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacağı öngörülüyor. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL’den 711 TL’ye yükselmiş olacak.

65 yaş aylığını alabilmek için şartlar neler?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-65 yaşını doldurmak

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında bir sosyal güvence olmaması (4A/SSK, 4B/BAĞ-KUR, 4C, Emekli Sandığı)

-SGK'den dul, yetim maaşı vb. aylıklar almamak

-SGK'ye kişi adına kısa ya da uzun sigorta kollarına dair prim ödemesi yapılmaması

-Bir işte çalışmamak

-Düzenli gelirin olmaması (nafaka, yardım ödemesi vb.)

-Hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması (2020 için asgari sınır 701 TL)

65 yaş aylığı alabilmek için kaymakamlıklardan ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilecek muhtaç belgesi başvurusunda bulunulması kişinin avantajlı olması sağlayacak.