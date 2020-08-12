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Yurt içi piyasalarda durum! Borsa düşüşte, dolar yükseliyor

Dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın likidite azaltıcı önlemleri sonrası hız kesmişti ancak yeniden yükselişe geçti. BIST100 Endeksi güne artıyla başlamasının ardından aşağı yönlü hareket etmye başladı.

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Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, güne yükselişle başlamasının kısa süre sonra yön değiştirdi. Gösterge endeks TSİ 11:00'de yüzde 0.79 ekside 1,101 puan oldu.

Bir aylık suskunluk döneminin ardından Temmuz sonunda dar bandını kıran Dolar/TL kuru, Kurban Bayramı sonrasında hareketlenerek geçen hafta 7 seviyesini aştı. Rekor kıran kur, Merkez Bankası'nın likidite azaltıcı adımlarıyla yönünü aşağı çevirmişti. Kur, bugün yeniden yükselişe geçerek 7.32'li seviyelerden işlem gördü.

İlave likidite hamlesi

Merkez Bankası kurda yaşanan hareketliliğin ardından ilave likidite imkanlarını kademeli olarak azaltılacağını belirtmişti.

Cuma gününden bu yana haftalık repo ihalesi açmayan banka, ayrıca piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini bugün itibarıyla sıfırladığını bildirdi.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini Temmuz ortasından bu yana artırıyor. Bankanın fonlama faizi ilk kez Pazartesi günü yüzde 8.32 seviyesinde gerçekleşerek yüzde 8.25'lik politika faizini aşmasının ardından Salı günü yüzde 8.36 oldu.

Türkiye'de iki yıl vadeli Hazine tahvillerinin faiz 6 baz puan artışla yüzde 13.92 oldu. 10 yıllıkların faizi 12 bp artışla yüzde 14.18'e yükseldi.

Gram altın 455 TL'den işlem görüyor.

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