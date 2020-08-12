Bakan Süleyman Soylu'ya terörist başı Cemil Bayık öldürüldü iddiası soruldu

Dün gece saatlerinde gündeme düşen PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu. Soylu, "Dünyaya tavsiyemiz terörle mücadele konusunda Türkiye'yi takip etsinler" dedi.

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PKK'ın tepe isimlerinden terörist Cemil Bayık'ın TSK operasyonu ile öldürüldüğü iddiası gündeme oturdu. AK Partili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından, 'öldürülmüş olabilir ama teyide muhtaç bilgi' demişti. Konuyla ilgili detaylar merak edilirken, muhabirler, çarpıcı iddiayı İçişleri Bakanı Soylu'ya sordu.

"Dünyaya tavsiyemiz..."

"Cemil Bayık'ın öldürüldüğüne dair iddialar var, bu konuda bir açıklama yapacak mısınız?" ifadelerine cevap veren Bakan Süleyman Soylu, "Arkadaşlar, terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.