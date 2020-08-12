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Tolga Polat kimdir yaşı kaç eşi ve Hatay Vali Yardımcısı çocukları kimdir

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat Adana'da miras yüzünden annesi İkbal Polat ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürdü. Bu vahşetin ardından Tolga Bolat kimdir, aslen nereli yaşı kaç soruları merak konusu oldu. Gözaltına alınan Tolga Polat, aslen Mersinli ve 45 yaşında.

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Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı öldürdü. Adana'daki evlerinde miras yüzünden çıkan kavgada kardeşi ve annesini öldüren Tolga Polat gözaltına alındı. Bu haberin ardından Tolga Polat kimdir, aslen nereli, evli mi soruları merak konusu oldu. 3 çocuk babası olan Tolga Polat aslen Mersinli ve 45 yaşında. 

TOLGA POLAT KİMDİR?

Vali Yardımcısı Tolga Polat; 1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı.

1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü.

.                             Tolga Polat ve annesi İkbal Polat

2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Vali Yardımcısı Tolga POLAT evli ve 3 çocuk babasıdır.

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