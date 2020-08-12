Dolarda sert dalgalanma! Merkez Bankası hamlesi frenledi

Dolar/TL ani yükselişinin ardından sert düşüşe geçmeye başladı. Dolar serbest piyasada 7,2080 liradan satılıyor. 8,4470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,4490 lira seviyelerinde bulunuyor.

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Son günlerde yukarı-aşağı iki yönde de gerçekleşen sert dalgalanma sonrası piyasa dengeye oturmadı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde en düşük dolar kuru 7.1827 lira ve en yüksek dolar kuru 7.2863 lirayı gördükten sonra, dolar kuru 7.20 - 7.21 lira aralığında sabitledi.

Merkez Bankası hamlesi frenledi

Dövizler yeni gününün ilk işlemlerinde, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla indiği yeni seviyenin 10-15 kuruş altındaki düzeylerde hareket ediyor.