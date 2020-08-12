İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret edecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısını kapıları kapatıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına "Parlamenter sistem" şartıyla açık kapı bırakan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısının ardından başlayan tartışmanın gölgesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 14.00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partinin genel merkezinde ziyaret edecek.

Devlet Bahçeli, geçen günlerde Meral Akşener’e “Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır” sözleriyle çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Ne zaman Sayın Erdoğan’ın ilgilisi azalıyor Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime saldırıyor. Biz bundan bıktık, lütfen ortağı ile ilgilensin” demişti.

Erdoğan ise Bahçeli’nin sözlerini “Terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Ülke genelinde bir bütünleşmenin gereğini düşünüyorum” diye değerlendirmişti.

Akşener en son dün yaptığı açıklamada, parlamenter sisteme dönüş için CHP dahil Millet İttifakı’nın destek vermeye hazır olduğunu belirtirken, ittifak ortağına güvence de vermişti: “Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samimiyetten uzak ise biz, İyi Parti olarak milletimizin çıkarlarına, menfaatlerine, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir insanı yolda bırakmadık.”