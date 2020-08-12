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İçişleri Bakanlığı neşteri vurdu! 'vale ve değnekçi' düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı, özellikle büyük kentlerde ciddi bir sorun oluşturmaya başlayan 'Vale ve değnekçiler' için düğmeye bastı.

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İçişleri Bakanlığı, yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik hazırlıyor.

Yönetmelikte yer alan değişiklikler 

- Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak.

- Vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak.

- İşletmeler, vale hizmeti alan müşterileri, sahip olduğu haklar konusunda uyaracak.

- Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek.

- Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak.

- Vale görevlisi, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek.

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