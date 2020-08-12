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Gaziantep'te 1528 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 1528 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

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Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılmaya devam ediyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen denetimlerde, 1528 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca denetim gerçekleştirdikleri 1107 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.

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