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Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

IĞDIR'da saat 02.29'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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Iğdır'da, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Iğdır olarak saptadığı 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 02.29'da meydana geldi. Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

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