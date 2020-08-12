PM'ye giremeyen Tuncay Özkan'a CHP'de yeni görev verildi

CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) dışında kalarak MYK'ya giremeyen Tuncay Özkan, Kurumsal İletişim'den Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildi.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclis üyeliğine seçilemeyen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partinin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
Kılıçdaroğlu imzaladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: CHP adına gerekli çalışmaları yürütmek üzere Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir.
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