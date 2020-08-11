Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye Oruç Reis tehdidi

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışmalara başlamasına yönelik yankılar devam ediyor. Panikte olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında faaliyetine başlamak üzere önceki gün sabah saatlerinde yola çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Navtex bölgesine girdi.

Oruç Reis'e 5 fırkateynin eşlik ettiği görülürken; paniğe kapılan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden ardı ardına açıklamalar geldi.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Oruç Reis'in yaptığı çalışmaların yasa dışı olduğunu iddia ederken; Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti

"Bölgeyi terk edin" çağrısı

Haberde; Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin yüksek düzeyde alarmda olduğu belirtildi.

Yunan savaş gemilerinin de Türk gemilerinin hareketlerini takip ettiği ve Türk gemilerinin kaptanlarına her 15 dakikada bir, "Yunan kıta sahanlığını terk edin" yönünde çağrı yaptığı ifade edildi.