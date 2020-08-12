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MEB duyurdu okullar açılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı kararı gündeme oturdu

Milli Eğitim Bakanlığı "2020-2021 eğitim yılının başlamasıyla ilgili son kararı bugün alacak. Bu karar Bilim Kurulu toplantısında ortaya çıkacak. MEB resmi twitter hesabından açıklama yayınladı.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. 

Herkesin merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın çarşamba günü yapılacak Bilim Kurulu toplantısında ele alınacağı belirtildi.

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