Fen Lisesini kazandığını tütün tarlasında öğrendi

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde yaşayan Aylin Meray, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonucunu çalıştığı tütün tarlasında haber aldı.

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İlçeye bağlı Kalınkoz Mahallesinde bulunan Kalınkoz Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aylin Meray, sınav sonucunu ailesine ait tütün tarlasına ziyaretine gelen okul müdürü Özgür Aydın'dan aldı.

Kendisinin fen lisesini kazandığı haberini alan Meray önce şaka sandı, sonra ciddi olduğunu öğrenince mutluluk gözyaşı döktü.

Meray, AA muhabirine yazın hem ailesine yardım hem de harçlığını çıkarmak için tarlada çalıştığını söyledi.

Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesini kazandığını öğrendiğini anlatan Meray, "Köyde tarlada internet çekmiyordu. Müdürümden ricada bulundum. Sağ olsun sonucu yanıma gelerek sürpriz yaparak söylemek istemiş. Tarlaya kadar geldi. Bir yıl boyunca emeğimi almış oldum. Düzenli ders çalışarak fen lisesini kazandım. Beni sınava hazırlayan öğretmenime ve aileme teşekkür ediyorum. Liseden sonra doktor olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışacağıma söz veriyorum" dedi.



Okul müdürü Özgür Aydın ise öğrencisini başarısından dolayı tebrik etti.