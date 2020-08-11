Lise sorumluluk sınavına kimler girecek 2020 sınav ne zaman?

9, 10, 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, 22-30 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Sorumluluk sınavlarında öğrenciler sadece 2019-2020 eğitim yılının 1. döneminde işlenen konulardan sorumlu olacak.

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Sorumluluk sınavı tarihleri ve sınavlarda çıkacak sorular belli oldu son haberi Milli Eğitim Bakanlığı twitter üzerinden duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

LİSE SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

MEB 2020 Lise sorumluluk sınav tarihi detayları öğrencilerle paylaşıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından yapılan açıklamaya göre, Liselerin tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavları, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak.

SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından lise 12'nci sınıf öğrencileri için yapılacak olan Sorumluluk Sınavı 22-30 Haziran 2020 tarihleri aralığında yapılacak.

MEB'DEN LİSE SORUMLULUK SINAVI HAKKINDA AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Safran, "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

SORUMLULUK SINAVI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

SORUMLULUK SINAVLARINA KİMLER KATILACAK, HANGİ KONULAR OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 12'inci sınıf öğrencilerinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.