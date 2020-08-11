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Ağrı'da feci olay! Sosyal mesafe uyarısı yapan hemşirenin burnunu kırdılar

AĞRI'da hemşire Sinan Doğan koronavirüs çadırında, sosyal mesafe kuralına uyması için uyardığı hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı.

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 Dr. Yaşar Er Yılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nin acil servisinde Dahiliye bölümüne muayene olan Selvi K., koronavirüs şüphesi ile acil servise yönlendirildi. Acil servisten de test yaptırması için koronavirüs çadırına gönderildi.

Hasta ve yakınlarının sıra beklemeden çadıra girmek istemeleri üzerine hemşire Sinan Doğan, koronavirüslü hastalar olduğunu belirterek, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi. Ancak Selvi K.'nin oğlu, Doğan'a yumruk attı. Yüzü kanlar içerisinde kalan Sinan Doğan'ın burnunda kırık oluştu.

Şikayetçi olan Doğran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet, covid dinlemiyor. Tedbirini almayan milletimiz, test yapmaya gelince size böyle aslan kesiliyor. Beni darp eden adamın annesinin söylediği şey ise; 'Ne olmuş bir yumruk yemiş'" dedi.

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