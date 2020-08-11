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Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz istifa etti

Demirören Haber Ajansı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Tokgöz, yönetime başarılar dileyerek yaşadığı güzellikleri unutmayacağını ifade etti.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, şunları kaydetti:

"Değerli Kayserispor camiası, 29.06.2019 tarihinde yönetim kuruluna seçildiğim, daha sonrasında çeşitli görevler aldığım Kayserispor Kulübü ve yönetim kurulu üyeliğimden ve üstlendiğim görevlerden büyük üzüntü duyarak istifa ediyorum. Benim için çok ama çok değerli, kıymeti tarifle mümkün olmayan 14 ay geçirdiğim, her duyguyu zirvede yaşadığım, çok güzel hatıralar biriktirdiğim bu zamanları bir ömür boyunca kalbimde taşıyacağımı belirtmek isterim. Görev aldığım süre boyunca tanıştığım onca güzel insana gerek keyifli gerek geçirdiğimiz stresli zamanlarda bana eşlik ettikleri için sonsuz teşekkür ederim."

Kulüp yönetimine başarılar dileyen Tokgöz, "Tüm kulüp çalışanlarımız başta olmak üzere teknik heyetimize, yönetim kurulu üyelerimize, Başkanımız Berna Gözbaşı'na bu zor görevde başarılar dilerim. Son olarak taraftarımıza, yönetim kurulunun aldığı kararların arkasında dimdik durması gerektiğini, atılan temellerin yeni oluşumun uzun süreli olması yönünde planlandığını ve bu süreçte en çok ihtiyacımız olanın sabır olduğu üzerine basarak hatırlatmak isterim. Çok zor denklemleri olan bu güzel camiada yerelden ulusala yayılmasını temenni ettiğim birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olması dileğiyle, Yaşasın Kayserispor" ifadelerini kullandı.

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