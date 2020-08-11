Masterchef Arem Yüce kimdir nereli Arem ne demek anlamı?

Masterchef Türkiye 2020'de 16 kişilik kadroyu oluşturmak için elemeler heyecanla devam ediyor. İsminin yazdığı önlüğü giymek ve Masterchef kadrosuna girmek için ter döken isimlerden biri de jürinin şarkıcı Ferman Toprak'a benzettiği yarışmacı Arem Yüce oldu. Peki Arem ne demek, ne anlama geliyor?

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Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında heyecan dolu eleme bölümleri ile devam ediyor. Yarışmanın favori gösterilen isimlerinden birisi de 22 yaşında ve aslen Diyarbakırlı olan Arem Yüce oldu. Jüri üyeleri tarafından şarkıcı Ferman Toprak'a benzetilen Arem Yüce işletmeci ve yemek yapmayı çok seviyor. Masterchef Arem Yüce instagram'da 14.4 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Masterchef Arem'in adı ne anlama geliyor sorusu ise merak edildi. Arapça kökenli bir kelime olan Arem sıfattır. Ancak Türkiye'de isim olarak da kullanılmaktadır.

Arem kelimesinin anlamı "alaca" veya "Benekli cisim" demektir.

Arapça kökenli olmasına karşın Osmanlıca bir kelime olan Arem asıl olarak "A'rem" şeklinde okunur.



Arem isminin kullanıldığı bölgelerde "Aram" ismi de genellikle kullanılır.

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR: MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.