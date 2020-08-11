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Masterchef Celal kimdir yaşı kaç Celal Sarıgül aslen nereli?

Masterchef Türkiye 2020'de 16 kişilik kadroyu oluşturmak için elemeler heyecanla devam ediyor. İsminin yazdığı önlüğü giymek ve Masterchef kadrosuna girmek için ter döken isimlerden biri de Celal Sarıgül oldu. Aslen Antalyalı olan Celal yarışmaya Kıbrıs'tan katılıyor.

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Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında heyecan dolu eleme bölümleri ile devam ediyor. Yarışmanın favori gösterilen isimlerinden birisi de 26 yaşındaki Celal Sarıgül oldu. Aslen Antalyalı olan yarışmaya Kıbrıs'tan katılan Celal Sarıgül 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. Peki kimdir bu Celal Sarıgül?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi.  Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı.

Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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