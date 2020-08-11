BIST 1.098
DOLAR 7,25
EURO 8,55
ALTIN 461,26
HABER /  DÜNYA

DSÖ'den Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı ile ilgili ilk açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duyurduğu koronavirüs aşısı ile ilgili ilk açıklama geldi. DSÖ Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce deneyleri tamamlandığı açıklanan koronavirüs aşısının tescil edildiğini resmen duyurdu.

Rus liderin verdiği bilgiye göre, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirilen aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Putin, kısa süre içinde aşının üretimine başlamayı umut ettiğini söyledi.

Aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.

DSÖ'den ilk açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Yunanistan'dan AB'ye acil koduyla Türkiye çağrısı!
Ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı tescillendi! Müthiş gelişmeyi Putin duyurdu
Fuat Oktay'dan olay Macron yorumu: Bölgenin şımarık çocuğu gibi bir şey
İçişleri Bakanlığı 32 ile genelge gönderdi çok önemli PKK uyarısı
Dolarda yüksek seviyeler! 11 Ağustos dolar/TL kuru son durum nasıl?
Saplantılı kadın iş adamı Hamdi Akın'ın kabusu oldu gizli bilgilerini ifşa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Anne Kart başvuru şartları başvuru ücreti kaç para?
Muharrem İnce'nin finansörü Mehmet Cengiz mi? Açıklama geldi
Menajerinden Beşiktaş mesajı: Olumlu düşüncelere sahip
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 21 PKK'lı gözaltında! MSB duyurdu
4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 7 bin 733 lira! Kamu-sen açıkladı
Masterchef Kayhan Özekin kimdir yaşı kaç yarışma yarışma dolanmış
Yorumlar 1 yorum