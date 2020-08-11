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Masterchef Kayhan Özekin kimdir yaşı kaç yarışma yarışma dolanmış

Masterchef Türkiye 2020 TV8 ekranlarında eleme heyecanı ile devam ediyor. Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna girmek için yarışan isimlerden biri de Kayhan Özekin oldu. Renkli kişiliği ile dikkat çeken Masterchef Kayhan daha önce Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yemekteyiz programına da katılmış. Peki kimdir bu Masterchef kayhan?

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Masterchef Türkiye 16 kişilik ana kadroyu belirlemek için elemelere devam ediyor. Masterchef yarışmasında isminin yazdığı önlüğü giymek ve kadroya girmek için kıyasıya yarışna isimlerden biri de renkli, eğlenceli kişiliği ile daha ilk bölümden dikkat çeken Kayhan Özekin oldu. Daha önce Ben Bilmem Eşim Bilir ve Yemekteyiz'e katılan Masterchef Kayhan bu kez de Masterchef'te şansını deniyor. 33 yaşındaki Kayhan Özetin evli ve bir kızı var.

MASTERCHEF KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR: MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Kayhan Özekin ilk turda iki evet oyu alarak bir üst tura çıktı. 33 yaşında olan Özekin evli ve bir kız çocuğu babası.

MasterChef Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunu. 2017 yılında Yemekteyiz’de de yarışan Kayhan Özekin sunuma çok önem verdiğini vurgulamış, söylemleri ile dikkat çekmişti.

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