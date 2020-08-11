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İzmir'in Menderes ilçesindeki yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ifadesi ise pes dedirtti.

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Menderes ilçesindeki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda dün çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Akşam saatlerinde gözetleme kulesinden yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye giden orman muhafaza memurları, ormanlık alanda S.T'yi yakaladı.

Şüphelinin ilk ifadesinde "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ormanlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenildi.

Zanlı jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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