BIST 1.100
DOLAR 7,23
EURO 8,52
ALTIN 464,94
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Kilis’te 12 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS’te, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 araçta, yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 12 göçmen yakalandı.

Abone ol

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 12 göçmen yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mercidabık Mahallesi'nde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunanların kimliklerini kontrol eden polisler, 12 kişinin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye girdiğini tespit etti.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fuat Oktay'dan olay Macron yorumu: Bölgenin şımarık çocuğu gibi bir şey
İçişleri Bakanlığı 32 ile genelge gönderdi çok önemli PKK uyarısı
Dolarda yüksek seviyeler! 11 Ağustos dolar/TL kuru son durum nasıl?
Saplantılı kadın iş adamı Hamdi Akın'ın kabusu oldu gizli bilgilerini ifşa etti
Mansur Yavaş’tan AK Partili isme: Bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim
CHP'den karşı atak! Muharrem İnce'nin 1.5 dakikalık bu videosunu yayınladılar
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon Üniversitesi'nde adrese teslim iş ilanı! Büro personeli için İHA pilotu şartı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Kocasinan Belediyesi'nden yatırım fırsatı
Mersin'de 1 çocuk annesi dengesini kaybedince ölüm geldi
Anne kart nedir İBB anne kart başvurusu nasıl yapılır?
Tamer Karadağlı kızı Zeyno kaç yaşında annesi kimdir?
Yorumlar