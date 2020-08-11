BIST 1.100
DOLAR 7,23
EURO 8,52
ALTIN 464,94
HABER /  SPOR

Sergen Yalçın'dan PAOK açıklaması: İşi farklı yerlere götürüyor

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, PAOK maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını temenni etti. Kuranın zorluğuna dikkat çeken Yalçın, turun tek maçla geçilmesinin deplasmanda oynayacak olmalarının işi daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Abone ol

Yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çalışmalara başladıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Eksik oyuncularımız var, ayrılan oyuncularımız var. Kiradan gelen oyuncularımız var. Başlıyoruz bu kadroyla. Bize katılacak olan oyuncularımız da var. İhtiyacımız var çünkü çok eksik bölgelerimiz var ama şu an transferle ilgili net bir şey yok. Önümüzde daha süreç var. 2 hafta sonra bir maç oynayacağız. Kısa bir süre var o maça hazırlanmak için önümüzde. Biraz hızlandırılmış bir sezon başı olacak. Kaldığımız yerden devam ediyor gibi yapacağız. Umarım 2 hafta sonra oynayacağımız PAOK maçına en iyi şekilde hazırlanırız" diye konuştu.

"Tek maç olması orada olması biraz da işi farklı yerlere götürüyor"

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Yunanistan'ın PAOK ekibi hakkında da açıklamalarda bulunan Yalçın, "Zor bir kura. Bana göre çok zor. Daha iyi rakipler çıkabilirdi. Sonuçta oynayacağız. PAOK da Yunanistan’ın çok önemli bir ekibi. Tek maç olması, orada olması biraz da işi farklı yerlere götürüyor aslında. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sultangazi'de dehşet anları! İETT otobüsü ortadan ayrıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı 32 ile genelge gönderdi çok önemli PKK uyarısı
Dolarda yüksek seviyeler! 11 Ağustos dolar/TL kuru son durum nasıl?
Saplantılı kadın iş adamı Hamdi Akın'ın kabusu oldu gizli bilgilerini ifşa etti
Mansur Yavaş’tan AK Partili isme: Bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim
CHP'den karşı atak! Muharrem İnce'nin 1.5 dakikalık bu videosunu yayınladılar
Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel uyardı! En fazla bulaşma aile içinde, aile içi teması kesin
ÖNCEKİ HABERLER
Esnafı denetime çıkan İzmir Valisi Köşger: Durum 1 ay öncesine göre kötü
Çin'de 'kurbağacık' talihsizliği! 8'inci kattan düşüp böyle saplandı
Mesul Özil için flaş iddia! Arsenal gitmesine izin verdi
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! 34 kişi gözaltına alındı
Eski Fenerbahçeli pozitif çıktı: Benim yaptığım hatayı yapmayın
Didem Ceran kimdir yaşı kaç Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi çıktı
Yorumlar