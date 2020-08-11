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Dolarda yüksek seviyeler! 11 Ağustos dolar/TL kuru son durum nasıl?

Dolar/TL, haftaya 7.40 gibi bir rekorla başladıktan sonra 7.30 seviyelerinde yatay seyir izliyor.

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Dolar/TL’de yatay seyir Merkez Bankası’nın geçmişte de bir çok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırması ardından geldi.

Piyasa bugün Merkez'in likidite adımlarını ve Hazine ihaleleri takip ediyor. Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34’e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 8.32’ye yükseltti.

Bankacılar 9-9.5’e kadar yükselmesini bekliyor

Reuters'e göre bankacılar ilgili adımların bugün de devam etmesini fonlama maliyetinin hafta sonuna doğru yüze 9-9.5’e kadar yükselmesini bekliyor. Bu beklenti ve sıkılaştırma adımlarıyla birlikte bankalar arası piyasada ise gecelik faizler TCMB’nin faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75 seviyesinde oluşuyor.

Bankacılar TCMB adımlarıyla birlikte mevduat, kredi faizlerinde de yükseliş yaşandığına dikkat çekiyor. Kamu bankalarının ucuz konut kredi faizlerinin de aralarında bulunduğu kredi faizleri yükseltildi. Üç puana yaklaşan artışlarla TL cinsi 1 ay vadeli mevduat faizlerinde yüksek miktarlı işlemlerde yüzde 11 seviyelerine yaklaşıldı.

Faizlerindeki yükseliş

Bankacılar mevduat faizlerindeki yükselişin döviz cinsi mevduata yönelme eğilimini sınırlamak açısından önemli olduğunu belirtiyor. TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekmişti.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları sadece iki haftada 9 milyar dolar artarak 204 milyar dolardan 213 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

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