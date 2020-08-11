İsmail Hacıoğlu eşi Duygu Kumarki kimdir kaç yaşında?

İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki yaptığı açıklamalar ile magazin basınının gündemine oturdu. 4 yıllık evliliklerini bitiren İsmail Hacıoğlu Çocuk dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı. Peki İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin annesi, eski eşi Duygu Kumarki kimdir, yaşı kaç?

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Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasever ile yollarını ayırdıktan sonra Duygu Kumarki ile nikah masasına oturdu ve çiftin Yemin adında bir çocuğu dünyaya geldi. 4 yıl önce evlenen ikili, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı ve boşanmanın ardından İsmail Hacıoğlu'nun, Merve Çağıran ile tatile gittiği ortaya çıktı. Hacıoğlu'nun eski rol arkadaşı ile tatil yapması ihanet iddialarını da beraberinde getirirken, Hacıoğlu, Çağıran'la birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Paylaşımın ardından eski eş Duygu Kumarki sessizliğini bozdu...

Kızının annesi Duygu Kumarki ile 4 yıllık evliliğini noktalayan İsmail Hacıoğlu'nun 'Çocuk' dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Bozburun'da birlikte tatil yaptıkları ortaya çıkan ikili, sessizliklerini korumuşlardı. Ancak dün akşam İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından Çağıran'la çekilen siyah beyaz fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etti. Hacıoğlu, paylaşımına "10 üzerinden 12 siyah beyaz" notunu düştü.

İsmail Hacıoğlu'nun ilan-ı aşkının ardından eski eşi Duygu Kumarki de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Duygu Hacıoğlu kimdir: Duygu Hacıoğlu 20 Şubat 1983 doğumludur. Cagaloğlu Anadolu Moda Tasarım Meslek lisesinde eğitimini tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. Aynı zamanda bazı gece kulüplerinde de dansçılık yapmıştır.

smail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 tarihinde İstanbul'da Fatih'de ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Babası eski Fenerbahçeli oyunculardan Memmet Hacıoğlu'dur. Babasına karşın İsmail koyu bir Galatasaraylıdır. Kardelen adında bir kız kardeşi vardır. Henüz 12 yaşında iken Dublaj yaparak para kazanmaya başladı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Orada iki sezon da tiyatro oyunlarında rol aldı. Bir sezon hocaları Aydoğan Tamer ve Erdal Duman'ın kurdukları özel tiyatroda, ardından da yine Duman'ın kurduğu İstanbul Gençlik Tiyatrosu'nda oynadı

Müjdat Gezen sanat Merkezi'nde okurken bir taraftan da reklamlarda seslendirme yapmaya başladı. "Bir İstanbul Masalı" dizisinde evin haylaz oğlu Ozan'ı oynarken Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Bölüm Başkanı Zeliha Berksoy'un 'Hem okul hem dizi aynı anda olmaz' sözü nedeniyle ilk sınıftan ayrılarak okulu bıraktı.

2002 yılında Yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı senaryosunu Macit Koper ileÖmer Kavur'un hazırladığı "Karşılaşma" adlı sinema filminde İsmail Hacıoğlu Osman karakterini canlandırdı. Baş rollerde ise Uğur Polat, Lale Mansur, Çetin Tekindor ve Aytaç Arman oynadı. İsmail Hacıoğlu, bu film ile 40. Antalya Film Şenliği - Umut Veren Genç Oyuncu ödülünü aldı.

2003 yılında ""Bir İstanbul Masalı"" adlı dizide oynadı. Bu dizide Ahu Türkpençe, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap,Vahide Gördüm ve Altan Erkekli, Yasemin Çonka gibi oyuncularla birlikte yer aldı.

2007 yılında yönetmeni Ömer Vargı, senaristi Yavuz Turgul olan "Kabadayı" sinema filminde Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan, Rasim Öztekin, Tarık Ünlüoğlu ile beraber oynadı.

2013 yılı Nisan ayında TRT'de yayınlanmasına başlayan "Osmanlı Tokadı" adlı dizide Fatih Sultan Mehmed rolünü canlandırdı. Bu dizide eşi Vildan Atasever, Alper Kul, Uğur Çavuşoğlu, Mazhar Alanson da rol almıştır.

İsmail Hacıoğlu, 10 Nisan 2010 tarihinde oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. 2014 yılında eşi ile beraber İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşti. 21 Ocak2015 tarihinde boşandılar.

İsmail Hacıoğlu, 5 Şubat 2016 tarihinde dansçı Duygu Kaya Kumarki ile evlendi.