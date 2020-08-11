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Esenyurt'ta ana baba günü minibüsün şoförü o soruya bakın nasıl cevap verdi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Esenyurt'ta yapılan denetimlerde tıka basa dolu minibüsün şoförünün sorulan soruya verdiği cevap şaşırttı. Neden fazla yolcu taşıdığı sorulan sürücü, 'Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı' cevabını verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından yeni tip korona virüs salgını ile mücadele de denetlemelerini artıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sosyal mesafesiz yolcuğun yapıldığı minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı. Ekipler, ilçe genelinde yapılan tüm denetimlere rağmen koltuk sayısının üstüne tıka yolcu taşıyan minibüslere ceza yağdırdı.

Bazı minibüs sürücülerin yapılan uygulamayı görünce güzergah dışına çıkarak kaçtığı görüldü. Plakası alınan minibüslere de hem hıfzıssıhha kanununa uymamak hem de fazla yolcu taşımaktan ceza yazıldı.

Minibüsçünün 'Sabah' çıkışı dikkat çekti

Ayakta fazlada yolcu alarak tıka basa yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsü ise uzatılan mikrofonlara tepki gösterdi. Kendisine neden fazla yolcu taşıdığı sorulan sürücü, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek çıkıştı.

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