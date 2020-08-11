BIST 1.076
DOLAR 7,34
EURO 8,62
ALTIN 473,13
HABER /  CHP
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

CHP'de uzun aradan sonra bir ilk! Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce stratejisi belli oldu

Muharrem İnce'nin yarın CHP'de tartışmalara yol açacak bir belge ile siyasi yürüyüşünü başlatacağını söyleyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce stratejisinin de belli olduğunu söyledi.

Abone ol

Muharrem İnce yeni parti kuracağı iddiaları ile siyaset gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Hürriyet yazarı Selvi de CHP lideri Kemal KIlıçdaroğlu'nun kurultaydan sonra takımını koruduğunu fakat partisini koruyup koruyamayacağının muamma olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun İnce stratejisinin de belli olduğunu ifade eden Selvi, " Ne “Kal” diyecek, ne “Git” diyecek. Ancak İnce’nin artık CHP’de uzun süre kalamayacağını düşünüyorlar. Muharrem İnce’ye bu kez “Gitme kal” dediklerinde, işi siyasi blöfe dönüştüreceğini düşünüyorlar. Ama bence Muharrem İnce işini hafife alıyorlar. CHP uzun süredir ilk kez bir bölünme sendromunu yaşayacak. İkinci olarak, İnce en çok CHP’nin altını oyar. Çünkü o mahalleye hitap edecek." ifadelerini kullandı.

İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısından ilgili bölüm:

KIlıçdaroğlu, kurultaydan sonra MYK üyelerini belirledi. Takımını korudu. Selin Sayek Böke ve Ali Öztunç gibi birkaç isabetli isimle takviye etti. PM’ye giremeyen Tuncay Özkan’ı ve Ünal Çeviköz’ü ise danışman olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği merak ediliyor. Kılıçdaroğlu, anahtar listesine aldığı başörtülü avukat Sevgi Kılıç’ı ise şimdilik PM’de tutmayı tercih etti. Kurultayın ardından başlayan “Kemalistler, ulusalcılar, cumhuriyetçiler dışlanıyor” şeklinde eleştirilerin olduğu bir dönemde başörtülü Sevgi Kılıç’ı genel başkan yardımcısı yapmayı göze alamadı. Sevgi Kılıç sadece başörtülü olduğu için PM’ye giren bir isim değil, sıkı bir CHP’li ve donanımlı birisi. Zaten teşkilatta “atom karınca” deniliyormuş.

Kılıçdaroğlu A takımını korudu ama partisini koruyabilecek mi belli değil. Çünkü Muharrem İnce yarın siyasi yürüyüşünü başlatıyor. Hem de CHP’de tartışmaya yol açacak bir belge açıklayarak.

Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce stratejisi belli oldu. Ne “Kal” diyecek, ne “Git” diyecek. Ancak İnce’nin artık CHP’de uzun süre kalamayacağını düşünüyorlar. Muharrem İnce’ye bu kez “Gitme kal” dediklerinde, işi siyasi blöfe dönüştüreceğini düşünüyorlar. Ama bence Muharrem İnce işini hafife alıyorlar. CHP uzun süredir ilk kez bir bölünme sendromunu yaşayacak. İkinci olarak, İnce en çok CHP’nin altını oyar. Çünkü o mahalleye hitap edecek.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları zirveye oturdu! 11 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Beyaz Saray’da saldırı alarmı! Trump, acilen toplantıdan çıkarıldı
Koronavirüs karantinasına alınan aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
İletişim Başkanı Altun’dan ‘Mavi Vatan’ çıkışı: Bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz
Bursa'da düğüne kimse gelmez diye korona olduğunu sakladı iddiası bambaşka çıktı
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye lider ülke olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Didem Ceran kimdir yaşı kaç Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi çıktı
Taksim'de 'Tinerci' ağabey kardeşini ateşe verdi
Bakanlık duyurdu! Van-Çatak kırsalında 2 terörist öldürüldü
Gençlerbirliği Diego'yu takıma kattı
HDP'li 5 yöneticiye 'taciz' soruşturması! Parti üyesi kadın şikayetçi oldu
Masterchef Esra Tokelli yaşı kaç aslen nereli Yemekteyiz şampiyonu olmuş
Yorumlar