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Beyaz Saray’da saldırı alarmı! Trump, acilen toplantıdan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, basın açıklaması yaptığı esnada Beyaz Saray'da saldırı alarmı verildi. Trump, basın toplantısındayken gizli servis elamanları tarafından salondan çıkarıldı.

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Kısa süre sonra salona dönen Trump, yaptığı ilk açıklamada saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"Durum kontrol altında" açıklaması

Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü. Saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yapan Trump, Beyaz Saray’ın dışında bir silah sesi duyulduğunu vurgulayarak, “Durum kontrol altında” dedi.

Ateş eden şüpheli vuruldu

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu dile getiren Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Hastaneye kaldırılan kişinin durumu hakkında net bilgisi olmadığını dile getiren Trump, Gizli Servis’in konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını söyledi.

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