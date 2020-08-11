Tokat'ta otomobil dehşeti özetledi
TOKAT'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilde sürücünün ölümü gerçekleşti. Talihsiz adamın cansız bedeni 2 saate sıkıştığı yerden çıkarılabildi.Abone ol
Kaza, saat 02.00 sıralarında Derbent Mahallesin'de meydana geldi. Selami Öner yönetimindeki 60 VB 376 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Selami Öner yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışan Öner'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmayla çıkarılarak otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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