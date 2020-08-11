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İletişim Başkanı Altun’dan ‘Mavi Vatan’ çıkışı: Bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de Mavi Vatan’da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz” ifadelerini kulandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı ‘Mavi Vatan’ paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir." uyarısı yaptı.

Altun'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de MaviVatan’da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir.

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