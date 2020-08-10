AK Parti’den manipülatif anketlere yanıt

Son zamanlarda dolaşıma sokulan manipülatif anketlere AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52’nin altına hiç düşmedi" açıklamasında bulundu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü öncesi medya temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen programda, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek programa ilişkin bilgi veren Ünal, salgından dolayı davetli sayısını sınırlı tuttuklarını belirtti.

"AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi"

Ünal, "Son dönemde özellikle Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalara yönelik sizin değerlendirmeleriniz nedir?" şeklinde yöneltilen soruya karşılık şunları söyledi:

"Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anket yaptırıyor. Tek bir anket yaptırmıyoruz, 3-4 farklı şirkete anketler yaptırıyoruz. AK Parti'nin oy oranı hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı yüzde 52'nin altına hiç düşmedi. Türkiye ekonomisi ile ilgili, AK Parti siyaseti ile ilgili oluşturulmak istenen simülasyon gerçeğe çarptığında hep dağıldı. Benim buradan bir önerim var, artık birilerine, bir şeylere bel bağlamak yerine biraz kendilerine güvenseler, biraz siyaset üretseler, biraz Türkiye'nin geleceğine ilişkin yeni şeyler ortaya koysalar. CHP kongresinde bir motto ile ortaya çıktılar. Kılıçdaroğlu'nu büyük bir dikkatle dinledim. Ama maalesef AK Parti aşağı AK Parti yukarı. Bildiğimiz, ezberlediğimiz ve 2010'dan bugüne oluşturmak istediği meşruiyet krizleri, değersizleştirme, itibarsızlaştırmadan başka bir şey görmedim."