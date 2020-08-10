Hadi Özışık'tan Kılıçdaroğlu için bomba sözler

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'de iktidar yarışı olduğunu ifade ederek bu yarışı yapanların hayal gördüğünü söyledi. Özışık, CHP liderinin siyasi ömrünü tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP tarihindeki tüm muhalefet hareketlerinin bir şekilde sindirilerek engellendiğini söyledi. Parti içerisindeki bir grubun "iktidar hayali" gördüğünü kaydeden Özışık, parti içerisindeki kavgayı da bu hayalin bir parçası olduğunu ifade etti.

Hadi Özışık, İsmail Saymaz, Necdet Saraç ve Metin Özkan'ın katıldığı “Sansürsüz” programında CHP'deki Muharrem İnce trafiği tartışıldı. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve bunun için yeni bir kampanya sürecine girdiğini söyleyen İsmail Saymaz, İnce'nin CHP içinde yeni bir pazarlık masası kurmak istediğini ileri sürdü.

Hadi Özışık ise CHP içerisinde yaşananları iktidar mücadelesi olarak niteledi. Parti içerisinde belirli bir grubun iktidar hayali gördüğünü anlatan Özışık, Kılıçdaroğlu'nun yaşını hatırlattı ve CHP liderinin önümüzdeki seçimler sonrası siyasi ömrünü tamamlayacağını ifade etti.

İşte programdaki o açıklamalar;

Hadi Özışık:

Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gitti. Peki ne konuştular? Kılıçdaroğlu'nu parti bölünmesin diye ikna etmeye çalıştılar. Muharrem İnce geri dönsün diye gittiler ama Karayalçın çıkıp dedi ki "Muharrem İnce'nin yaptığı şantajdır" dedi. Dolayısıyla içeriyi ikna etmeye giden iki kişi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ikna edilmiş biçimde çıktılar.

"CHP vakıf olsun diyenler hala partide aktifler"

Şimdi CHP'de muhalefet yapma engeli var mı yok mu bu fotoğraf ortaya koyuyor. CHP'de 10 Aralık hareketi var mı? Hala aktif görevdeler mi? Geçmiş söylemlerini hatırlıyoruz. CHP vakıf olsun diyen görüşlerini hatırlıyoruz ama hala partide aktifler. Bunları da geçelim daha dün kadın kurultayı yapıldı. Fatma Köse çıkıp dedi ki "erkek gibi siyaset yapma diye" il başkanını eleştiriyor.

"Kemal Bey siyasi ömrünü tamamlıyor"

Herkes bir iktidar yarışında. Arkadaş ne iktidar yürüyüşü yahu! Kemal Kılıçdaroğlu 72 yaşında ve 2023'te olacak 75 yaşında. Hadi bu seçimi de kazanmasın önümüzdeki seçim olacak 80 yaşında. Ne iktidarı yahu! Kemal Bey siyasi ömrünü tamamlıyor. İktidar yürüyüşü neden çıktı?

İsmail Saymaz

Dört gün içerisinde ne değişti? Muharrem İnce her ne kadar yeni yüzlerle yola çıkıyorum dese de eski yüz diye bildiğimiz kendisinin görüştüğü CHP'liler bu harekete sıcak bakmıyorlar. Ben isim isim biliyorum ancak açıklayamam. Muharrem İnce ya da arkadaşlarının aradığı kişiler bakımından söylüyorum. Bu isimler Muharrem İnce'ye haksızlık yapıldığını düşünüyorlar ama bundan ötürü bir parti ya da ayrılığa hak vermiyorlar, katılmıyorlar. CHP'de şu an doğrudan destek vereceği beklenen bir kişi olabilir o da en yakın arkadaşlarından Sayın Yaşar Tüzün olabilir.

"İnce beklediği etkiyi yaratamadı"

Şunu söyleyeyim Muharrem İnce, etrafında beklediği CHP'de beklediği etkiyi yaratmadı. O şunu düşünüyor. Kuracağı ideolojik olarak ayrılmış bir hareket değil bir kampanya. CHP içerisinde yapamadığı için dışarıda yapacak. Kampanyanın odak noktası kendisi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir kampanya yapacak. Olursa parti içerisinde olmazsa dışarıda olacak.

İnce pazarlık masası kurmak istiyor

Motivasyonu ise Abdullah Gül CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olursa ben adayım diyecek. Ya olmazsa ki bence Abdullah Gül aday olmayacak. Ya Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu aday olursa o zaman ne olur? İşte o zaman Muharrem İnce'nin kampanyası CHP'ye yönelik baskı hareketi olur. Yani pazarlık partisi! Bu neye benzer biliyor musunuz? Yanlış hatırlamıyorsam CHP, oyu yüzde 1'e düşmüş DSP'ye 12 milletvekili vermişti. Bu arada İnce'nin dikkate alınabilecek bir oyu var. CHP'den koparamayabilir ama tabanda bir karşılığı var. İşte bu güç cumhurbaşkanlığı adaylığına evrilemez ise o zaman döner CHP'de pazarlığa döner. CHP'de bir masa için ittifak pazarlığına dönüşür."