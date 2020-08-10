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HABER /  SAĞLIK

Türk otellerinde turistlere koronavirüs testleri ücretsiz! Rusya Büyükelçiliği açıkladı

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk otellerinde turistlerin koronavirüs testleri için ücret alınmayacağını açıkladı.

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Elçilikten yapılan açıklamada, "Pasaport kontrolünden önce ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 37.8'in üzerinde olan yolcu, özel bir odaya davet edilecek. Yarım saat sonra tekrar ateş ölçümü yapılacak ve doktor ilk muayenesini gerçekleştirecek. Ateşin devam etmesi halinde ücretsiz olarak test yapılacak. Test sonucu bekleme süreci, havalimanındaki laboratuvarın yoğunluğuna bağlı olacak" dendi.

Pozitif vaka çıkarsa...

Testin negatif çıkması halinde yolcunun tur şirketinin rehberi eşliğinde havalimanından ayrılarak otele geçeceğini belirten elçilik, pozitif test sonucunda ise hastanın sağlık kuruluşuna nakli ve daha detaylı tetkikler için ambulans çağrılacağını aktardı.

Elçiliğe göre hastanedeki doktor, hastanın yatırılması, otelde tecrit altına alınması veya ikamet adresinde karantinaya alınması yönünde bir karar alacak. Doktor hastalığın seyrini belirleyecek ve semptomlar ve yan kronik hastalıklar bulunması durumunda, kan analizleri yapılacak, akciğer filmi, vb. çekilecek ve kritik hastaların yatırılması yönünde karar alınacak.

Sağlık sertifikası uyarınca oteller, tecrit altına alınan hastanın tüm konaklama ve beslenme giderlerini karşılamayı taahhüt ediyor. Ancak karantina sonunda ödemesi yapılan tur paketindeki toplam gün sayısının aşılması durumunda, Rusya'ya uçuş masrafları tur operatörü veya hastanın kendisi tarafından karşılanacak. Sigorta şirketi, müşterinin karantinaya alınmayıp hastaneye yatırılması durumunda ise ülkeye dönüşle ilgili ulaşım masraflarını karşılama yükümlülüklerini yerine getirecek.

Bir aile bireyinde Kovid-19 tespit edilmesi halinde tüm aileye test yapılacak. Pozitif sonuç çıkması halinde, masraflar sigorta poliçesi tarafından karşılanacak. Sigorta yoksa, müşteri kendisi karşılayacak.

Hastalığın ölümle sonuçlanması halinde, havayolu şirketi yüksek bulaşma riski nedeniyle naaşı ülkesine götürmeyi reddedebilir. Bu durumda hastanın akrabalarına kişinin Türkiye'de gömülmesi önerilecek.

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