Valilik duyurdu! Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı

Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlamasına yasak getirildi. Valilik alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu.Abone ol
Kırıkkale Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle kentte toplu asker uğurlamalarının yasaklandığını duyurdu.
Kırıkkale Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler, COVİD-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" denildi.
Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz,— Kırıkkale Valiliği (@TC_kkalevalilik) August 10, 2020
evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve
arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler
COVID-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak.
Lütfen kurallara uyalım.#SağlığımızİçinHepimizİçin pic.twitter.com/fuhakJz6HB