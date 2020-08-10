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Valilik duyurdu! Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı

Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlamasına yasak getirildi. Valilik alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Kırıkkale Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle kentte toplu asker uğurlamalarının yasaklandığını duyurdu.

Kırıkkale Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler, COVİD-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" denildi.

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