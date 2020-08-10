AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'Meral Akşener' açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, düzenlediği basın toplantısında "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapılan 'evine dön' çağrısı Cumhur İttifakı'na katılması için mi yapıldı?" sorusuna yanıt verdi.

Abone ol

MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı 'evine dön' çağırısı gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapılan 'evine dön' çağrısı Cumhur İttifakı'na katılması için mi yapıldı?" sorusu üzerine Ünal, "Siyasi partiler kendi tabanlarının sosyolojisiyle hareket ederler. Tabanlarının hassasiyet ve taleplerini dikkate almak zorundalar.

"İYİ Parti'nin kendi siyasal tabanına oturmadığını görüyoruz"

Kurulduğu günden sonraki süreçte ittifaklarının içindeki pozisyonlarından dolayı Meral Akşener ve sözcüleri bu konularda açıklama yapma konusunda ciddi güçlükler çektiler. Bu güçlükler hala görülüyor. İYİ Parti'nin kendi mecrasına ve kendi siyasal tabanına henüz oturmadığını görüyoruz."

İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına "Milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın, yeterli ilgiyi gösterin lütfen" cevabını vermişti.