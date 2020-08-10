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Ünlü oyuncu Antonio Banderas koronavirüse yakalandığını açıkladı

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas, koronavirüse (Kovid-9) yakalandığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Banderas, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve 60. yaş gününü karantinadan sonra kutlayacağını belirtti.

Antonio Banderas, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum.

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