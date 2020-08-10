Ünlü oyuncu Antonio Banderas koronavirüse yakalandığını açıkladı

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas, koronavirüse (Kovid-9) yakalandığını açıkladı.Abone ol
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Banderas, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve 60. yaş gününü karantinadan sonra kutlayacağını belirtti.
Antonio Banderas, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum.
Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020
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