Lise nakil işlemleri 2020 nasıl yapılır? Lise kayıt için gerekli belgeler neler?

LGS tercih sonuçları bugün açıklandı, binlerce öğrenci gideceği liseyi öğrendi ve nakil telaşı başladı. Peki lise nakil işlemleri nasıl olacak? 1. 2. ve 3. nakil işlem tarihler ne zaman ve hangi belgeler istenecek?

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2020 LGS tercih sonuçlarının bugün erişime açılmasının ardından, gözler 1. nakil dönemi başvurularında. Yerleştirmeye esas 1. nakil dönemi başvuruları bugün başlayacak ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki, Lise kayıtları nasıl yapılacak 2020, ne zaman açıklanacak? Lise kayıt için gerekli belgeler 2020…

LGS KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonucuna göre herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak.

1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.

Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK 2020?

Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek ve başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacak. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecek.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmek ile birlikte genel olarak şu belgeler talep ediliyor;

1. Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

2. İlköğretim Öğrenim Belgesi

3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

4. Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

5. Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

6. 4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf