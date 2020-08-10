Galatasaray derken Tamer Tuna bombayı patlattı: Kişisel olarak görüştüm

Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, Nuri Şahin'le kişisel olarak görüştüğünü ifade etti. Görüşme aşamasında olduklarını belirten Tuna, 'karar aşamasını birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler, onun da burayı istemesi önemli. Nuri Şahin bu konuda olumlu, şu an anlaşma yok" dedi.

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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Tuna'nın toplantısına Nuri Şahin açıklamaları damga vurdu.

Tamer Tuna açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"3 yeni futbolcu transferi yapacağız. Nuri Şahin ile görüşmemiz var. Ben de bireysel olarak görüştüm. Transferi yazılan çizilen oyuncularımız var. Hiç birine resmi teklif olmadı. Menajerler oyunculara zarar veriyor. Ne oyuncularımıza teklif ne de o yazılan kulüplerin teklifi yok. Hiçbir oyuncumuzla ilgili fikir alan olmadı. Hedefimiz, istediğimiz kadro yapısına kavuşmak futbol anlayışımızı daha üste taşımak" diye konuştu.

"Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu bitti' transferde gündeme gelmez"

Nuri Şahin'in değerli bir oyuncu olduğunu anlatan Tuna, "Nuri Şahin, önemli bir oyuncu ben de değer veriyorum. Nuri Şahin ile ben de görüştüm. İstediğimiz her oyuncuyla direkt görüşme yapıyoruz. İçinde bulunduğu durumu, ne istediğini anlamak zorundayız. Nuri Şahin ile ben kişisel olarak görüştüm. Olay sadece transfer değil. Bu tür oyuncular geldiğinde takıma kattığı değer, buradaki oyunculara model olma yolunda katkı sağlayabiliyor. Transfere bakışımız hem performansından faydalanacağımız hem de onun özelliğine olan oyun yapımız. Pas oyununa katkısı, liderlik özelliğiyle iyi bir oyuncu. Bu yüzden olumlu. Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu, bitti' transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında. Bu bir süreç ve karar aşamasını birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler, onunda burayı istemesi önemli. Nuri Şahin bu konuda olumlu, anlaşma yok" diye konuştu.