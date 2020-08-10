ABD'den Türkiye ile ilgili koronavirüs uyarısı! Uyarı seviyesini 3’e çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) en çok etkilenen ülke olan ABD'nin Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) flaş Türkiye uyarısı. CDC resmi internet sitesi üzerinden, "Covid-19 riski Türkiye'de yüksek. CDC seyahat etmek isteyenlerin Türkiye'ye zorunlu olmadıkça gitmemesini öneriyor" dedi.

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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken, ABD’den de Türkiye ilgile ilgili flaş bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın pandeminin ilk günlerinde pek de önemsemediği ve bu sebeple hızla yayılan Covid-19 ile ilgili “uyarı mahiyetindeki açıklama” ise Türkiye ile ilgili.

ABD’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Türkiye ile ilgili bilgiler ve uyarılar yer alıyor.

'Covid-19 riski yüksek. Uyarı seviyesi 3’üncü seviyede'

CDC’nin resmi internet sitesindeki “seyahat uyarıları” başlıklı bölümde Türkiye’ye de ayrı bir bölüm açıldı. Aralarında Nikaragua, Endonezya, Hindistan, Singapur ve Güney Kore gibi ülkelerle birlikte yer alan Türkiye’de “Covid-19 riski yüksek. Uyarı seviyesi 3’üncü seviyede” ifadesi yer aldı.

CDC’nin resmi internet sitesinde Türkiye’ye ayrı bölüm açıldı. Türkiye’ye gideceklere yapılan uyarı seviyesi de 3 olarak belirlendi.



“Risk altındaysanız Türkiye'ye gitmeyin”

CDC’nin ABD vatandaşları için hazırladığı rehberde kalın puntolarla, “CDC, turistlerin Türkiye’ye zorunlu olmayan bütün uçuşlardan kaçınmasını tavsiye ediyor. Covid-19 riski olan gezginler Türkiye’ye olacak bütün seyahatlerini iptal etmeliler ki buna zorunlu seyahatler de dahil” ifadesi kullanıldı.

Yapılan uyarıda, “Türkiye’de Covid-19 riski yüksek. Eğer Türkiye’de hastalanırsanız ve medikal bakıma ihtiyacınız olursa, kaynaklar sınırlı olabilir. Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı ya da ABD Dışişleri Bakanlığı ya da konsolosluk işlemlerinin sitelerine bakabilirsiniz. Böylelikle seyahat edenlere uygulanacak test ve karantina işlemlerini öğrenebilirsiniz. Gideceğiniz yerde sizden Covid-19 testi yaptırmanız istenebilir. Eğer testiniz pozitif çıkarsa bir süre karantina altına alınmanız istenebilir. ABD’ye geri dönüşünüz bile sekteye uğrayabilir” denildi.

Türkiye'nin 20 katından çok

Resmi verilere göre ABD’de yaklaşık 5 milyon 199 bin koronavirüs vakası var. Bu sayı ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ülke olan ABD, dünya üzerindeki her 4 vakadan biri bu coğrafyada gerçekleşti.

Öte yandan ABD’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da yapılan son açıklamalarla birlikte 165 bin 617’ye çıktı. ABD, dünya sıralamasında ölüm oranına göre de birinci sırada yer alıyor.

Türkiye’de dün yapılan açıklama ile birlikte corona virüsü vaka sayısı 240.804 seviyesinde. Vaka sayısında dünya sıralamasında 17’nci sırada yer alan Türkiye’de Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 5.844 olarak kayıtlara geçti.