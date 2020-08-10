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HABER /  SAĞLIK

ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardı.

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Uyarıda ülkede Koronavirüs (Covid-19) riskinin yüksek olduğu ve zorunlu olmadıkça vatandaşların Türkiye'ye gitmemesi söylendi.

CDC, başka sağlık sorunları olan kişiler gibi risk grubunda bulunanların Türkiye'ye gitmekten her halükarda kaçınması gerektiğini ifade etti.

Zorunlu ziyaret gerekçeleri

Uyarıda, Türkiye'de hastalanan seyahatçiler için kaynakların sınırlı olabileceği belirtildi. Zorunlu ziyaret gerekçeleri olarak insani yardım çalışmaları, sağlık gerekçeleri ve aile acil durumları gösterildi. Türkiye'ye gelen seyahatçilerin de maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi Koronavirüs'e karşı alınan temel önlemlere uyması söylendi.

ABD'de 5 milyonda fazla Covid-19 vakası bulunuyor. Virüs sebebiyle 165 bin kişi hayatını kaybetti.

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