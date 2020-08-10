Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında flaş açıklama

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'deki 1.5 saatlik görüşmenin detaylarını açıkladı. İnce'nin çıkışının da konuşulduğunu belirten ve açıklamalarını eleştiren Karayalçın "Geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, bir şantaj bu." dedi.

Abone ol

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.Haber Global'e görüşmenin detaylarını açıklayan Karayalçın, Muharrem İnce krizinin de konuşulduğunu belirtti.

Karayalçın'ın açıklamaları:

Durum tam olarak kamuoyunda düşünüldüğü gibi değil. Öyleydi ama cumartesi günü Muharrem İnce'nin verdiği demeç durumun öyle olmadığını gösteriyor. Muharrem Bey 'ben bir parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum' dedi. Bir parti kurmuyorsa CHP'den de ayrılmıyor. Bu (hareket) muhtemelen ileride yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı düşündüğü için.

Ortada bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Onun için bir girişimde bulunmanın da anlamı yok. Ben sayın Genel Başkanı kutlamak için ziyaret ettim.

"Hayırlı olsun ziyaretiydi"

Kuşkusuz Muharrem İnce'nin çıkışını da konuştuk. Düşüncelemerimizi anlattık Hikmet Çetin'le birlikte. Hikmet Çetin, birliğin bütünlüğün önemini ifade etti. CHP içinde gerçekten birliğe beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun yalnızca Muharrem Bey için söylemiyorum tüm partililer için geçerli. Özü itibarıyla hayırlı olsun ziyaretiydi.

"Bir şantaj bu"

Ben CHP'nin Cuhmurbaşkanı adayı olurum, olmazsam imza ile kampanya başlatırım şeklindeki bir açıklama, bir partilinin kullanacağı açıklama değil. Hele sayın İnce gibi CHP'nin geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, bir şantaj bu.

"Buna kimsenin itirazı olmaz"

Bir ön seçimle CHP kendi adayını (Cumhurbaşkanlığı seçimi) belirlerse buna kimsenin itiraz edeceği bir şey olmayacaktır. Tüm partililerimizin katılacağı bir ön seçim olmalı ama aynı zamanda genel başkanımızın ittifak görüşmelerinde elini güçlü tutacak bir marj da kazandırılabilmeli. Biz böyle bir modeli gerçekleştirebiliriz, benim önerim bu. Bunu kabul etmiyorum, ayrıca adaylığımı koyacağım denmesi bana göre doğru değil. Benim tercihim partinin içinde olmaktır.