Gaziantep'te 2 bin 651 kişiye 'koronavirüs' cezası kesildi

Yakın zamanda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden olan Gaziantep'te yine koronavirüs tedbirleri hiç sayıldı. Kentte son 24 saatte 2 bin 651 kişiye ceza kesildi.

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Koronavirüs vaka sayısının arttığı iller sıralamasında yer alan Gaziantep'te tedbirleri kulak ardı eden binlerce kişiye ceza yağdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarını ihlal ettiği saptanan 2 bin 651 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Kentte kontrol edilen 425 iş yerinden 3'ü hakkında da tedbirlere aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.