Süleyman Soylu: Yarın Türkiye'de yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz

TÜRKİYE'de 11 Ağustos 2020 salı günü yüksek yoğunluklu ikinci denetim yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetim yapılacak alanları sıraladı.Abone ol
TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı yeniden binlerin üzerinde çıkmaya başladı. Hem bayram hem de tatil sürecinde özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmemesi üzerine İçişleri Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı. Geçen hafta yapılan yüksek yoğunluklu denetimin bir benzeri salı günü yapılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.
Denetim yapılacak yerler
Bakan Soylu twitter hesabından denetimlerin yapılacağı alanları da sıraladı.
Pazarlar— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 10, 2020
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
Kafeteryalar
Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında
Yine sahada olacağız
Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk
Zabıta#SağlıkİçinHepimizİçin
Türkiye'deki son vaka sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 9 Ağustos 2020 verilere göre günlük vaka sayısı 1182, vefat eden hasta sayısı ise 15... İyileşen hasta sayısı ise yeni vaka sayısının altında kaldı. Test sayısı ise son 2 gündür 60 binin üstünde yapıldı.
Soylu, düzenlediği basın toplantısında terörle mücadeleye ilişkin olarak, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.