BIST 1.069
DOLAR 7,33
EURO 8,62
ALTIN 478,84
HABER /  GÜNCEL

Süleyman Soylu: Yarın Türkiye'de yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz

TÜRKİYE'de 11 Ağustos 2020 salı günü yüksek yoğunluklu ikinci denetim yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetim yapılacak alanları sıraladı.

Abone ol

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı yeniden binlerin üzerinde çıkmaya başladı. Hem bayram hem de tatil sürecinde özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmemesi üzerine İçişleri Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı. Geçen hafta yapılan yüksek yoğunluklu denetimin bir benzeri salı günü yapılacak. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.

Denetim yapılacak yerler
Bakan Soylu twitter hesabından denetimlerin yapılacağı alanları da sıraladı. 

Türkiye'deki son vaka sayısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 9 Ağustos 2020 verilere göre günlük vaka sayısı 1182, vefat eden hasta sayısı ise 15... İyileşen hasta sayısı ise yeni vaka sayısının altında kaldı. Test sayısı ise son 2 gündür 60 binin üstünde yapıldı. 

Soylu, düzenlediği basın toplantısında terörle mücadeleye ilişkin olarak, "Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu'ndan Diyarbakır'da gövde gösterisi! Rojbaş diye başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! İşte LGS'de yüzde yüz dolan liseler
Koronavirüs vaka sayıları artacak! Uzmanlar açık açık söyledi
Neden kılıçla hutbe okudu? Atatürk'e lanet okudu mu? Prof. Ali Erbaş açıkladı
Herkesin merakla beklediği işsizlik rakamları açıklandı!
Acil 250 bin öğretmen ataması yapılmalı! CHP Vekil Kaya'dan önemli açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Ayyüce yaşı kaç nereli Ayyüce Kamit instagram hesabı
YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde göç ettirdiği vatandaşların mal varlıklarına el koyuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da ilaç mümessili fıkra anlattı hayatı değişti
Masterchef Sedat Tuncer kimdir yaşı kaç Sedat aslen nereli?
Yorumlar 2 yorum