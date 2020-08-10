Süleyman Soylu: Yarın Türkiye'de yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz

TÜRKİYE'de 11 Ağustos 2020 salı günü yüksek yoğunluklu ikinci denetim yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetim yapılacak alanları sıraladı.

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TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı yeniden binlerin üzerinde çıkmaya başladı. Hem bayram hem de tatil sürecinde özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmemesi üzerine İçişleri Bakanlığı denetimleri sıklaştırdı. Geçen hafta yapılan yüksek yoğunluklu denetimin bir benzeri salı günü yapılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.

Denetim yapılacak yerler

Bakan Soylu twitter hesabından denetimlerin yapılacağı alanları da sıraladı.

Pazarlar

İşyerleri

Marketler

Toplu taşıma

Yollar

Alışveriş alanları

Lokantalar

Kafeteryalar

Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında



Yine sahada olacağız



Valiler

Kaymakamlar

Belediye Başkanları

Esnaf ve Ticaret Odaları

Kurum Müdürleri

Kolluk

Zabıta#SağlıkİçinHepimizİçin — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 10, 2020

Türkiye'deki son vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 9 Ağustos 2020 verilere göre günlük vaka sayısı 1182, vefat eden hasta sayısı ise 15... İyileşen hasta sayısı ise yeni vaka sayısının altında kaldı. Test sayısı ise son 2 gündür 60 binin üstünde yapıldı.