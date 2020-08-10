Fernando Muslera'dan gelecek planlaması: Bir gün dönmek isterim

Galatasaray'ın efsane eldiveni Fernando Muslera, takımda mutlu olduğunu ancak bir gün ülkesine dönmek istediğini söyledi.

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Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Fernando Muslera, ülkesinde verdiği bir röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Uruguay'da yayın yapan radyo kanalı M24'e konuşan Muslera, Galatasaray'da mutlu olduğunu ancak bir gün ülkesine dönmek istediğini ifade etti.

''Galatasaray'da oynamak gurur veriyor''

Muslera, "Bir yabancı olarak uzun yıllardır bu takımda oynamak bana gurur veriyor. Bugüne kadar asla ayrılmamı istemediler. Takımı ne kadar sevdiğimi her zaman takdir ettiler" dedi.

"Beni isteyen takımı incelemem gerekiyor"

"Bir gün Uruguay'a dönmek istediğimi her zaman söyledim. Futbola Wanderers'ta başladım. Nacional'de oynadım. Dönüş kararını vermeden evvel beni isteyen takımı incelemem gerekiyor. Kalesinde genç bir isme sahip olan bir takıma gitmek istemiyorum. Zaten Galatasaray'da iki yılım daha var. Sonrasında ne olacağını göreceğiz.