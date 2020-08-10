Orman köylülerine müjdeli haber! Kredi faizi kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, orman köylüleriyle ilgili yönetmeliği değiştirdi. Köylülere kullandırılan kredilerde faiz kaldırıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı köylülerin yüzünü güldüren yeni destekleri açıkladı.

2012 yılında yayımlanan "Orman Köylülerini Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" değiştirildi.

Orman köylüsü lehine gerçekleştirilecek iyileştirilmeler ve yönetmeliğin bazı maddelerinin daha anlaşılır hale getirilmesi, yürürlükte bulunan mevzuat ile yönetmelik arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi maksadıyla yönetmelikte tekrar değişiklik yapıldı. İşte köylülerin lehine yapılan düzenlemeler:

1-Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır.

2-Olası doğal afet, salgın, vb. durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirilmiştir.



3-Orman köyünde yaşayan gazilerin, şehidin dul ve yetimleri yanısıra anne-baba ve kardeşlerinin öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden faydalanabilmesi sağlanmıştır.



4-Kredi başvurularının Kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.



5-Kredi kullandırılan orman köylülerinin kabul edilebilir bir gerekçeyle krediden vazgeçebilmesi sağlanmıştır.