Bakan Albayrak'tan şehit 2 polis için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Yüksekova'da şehit olan 2 özel harekat polisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Yüksekova'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova’da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisimiz Adnan Kısar ve Osman Gül'e Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.