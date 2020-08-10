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Kriz tellalları! Goldman Sachs: 'TL'deki değer kaybı devam edecek'

Türk ekonomisine yönelik saldırılar sürüyor. Uluslararası finans kuruluşları üst üste yayınladıkları raporlarla kriz tellallığı yapıyor. Goldman Sachs Group Inc., 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini açıkladı; "TL'deki değer kaybı devam edecek..."

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Türk Lirası'nda değer kaybının devam edeceğini öngören Goldman Sachs Group Inc., "Ağustos ayındaki likitsizlik önümüzdeyken, yerel varlıklarda bir kez daha kesikli bir hareketin yaşanmasına ilişkin riskler artıyor" uyarısında bulundu.

Lira, bu ay dolar karşısında yüzde 4'ten fazla düşüşle dünyanın en kötü performans gösteren ikinci parası oldu. TL'nin yıllık kaybı yüzde 18'i aştı.

Goldman, Dolar/TL kurunda 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini 7.75, 8 ve 8.25 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminleri sırasıyla 7, 7.50 ve 8 idi.

Zach Pandl'in öncülük ettiği Goldman analistlerinin raporunda “Yerlilerin artan Döviz mevduatları ve bozulan enflasyon görünümü, sınırlı rezervler, dış finansman açığı ve alışılmışın dışındaki politika karışımı dikkate alındığında dolar/TL'de riskler kısa vadede yukarı yönlü.” ifadesine yer verildi.

TL'deki düşüşün diğer gelişen piyasalara etkisinin 2018'e kıyasla daha düşük olacağı belirtilen raporda, “Yine de yüksek faiz veren gelişen piyasalar için bir engel.” dendi.

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